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Тайсон Фьюри включил Поветкина в список потенциальных соперников

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри решил провести в своём «твиттере» опрос среди болельщиков, в котором предложил им выбрать для него следующего соперника. Британский супертяжеловес планирует вернуться на ринг в 2018 году. Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года, когда ему удалось одержать победу над Владимиром Кличко.

На голосование боксёр выставил четыре варианта: победитель боя Мануэль Чарр — Александр Устинов, Шеннон Бриггс, Дэвид Прайс и Александр Поветкин.

Принять участие в голосовании можно на официальной странице Фьюри в «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин Тайсон Фьюри
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