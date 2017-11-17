Тайсон Фьюри включил Поветкина в список потенциальных соперников

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри решил провести в своём «твиттере» опрос среди болельщиков, в котором предложил им выбрать для него следующего соперника. Британский супертяжеловес планирует вернуться на ринг в 2018 году. Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года, когда ему удалось одержать победу над Владимиром Кличко.



На голосование боксёр выставил четыре варианта: победитель боя Мануэль Чарр — Александр Устинов, Шеннон Бриггс, Дэвид Прайс и Александр Поветкин.

Принять участие в голосовании можно на официальной странице Фьюри в «твиттере».