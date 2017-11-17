Денис Гольцов сразится с Чейсом Гормли на турнире АСВ 77

В кард турнира ACB добавлен поединок между тяжеловесами Денисом Гольцовым и Чейсом Гормли.



«23 декабря на турнире АСВ 77 состоится возвращение экс-чемпиона АСВ в тяжёлом весе — Дениса Гольцова (19-5 ММА; 3-1 ACB). Денису выпал шанс реабилитироваться после потери титула в бою против Мухумата Вахаева на АСВ 67. В этом поединке ему будет противостоять дебютант лиги, опытный боец смешанных единоборств Чейс Гормли (14-6 ММА:0-0 ACB). Оба соперника обладают богатым опытом выступлений, высоким уровнем навыков ММА и устраивают преимущественно зрелищные поединки. Данное противостояние станет отличным дополнением к карду заключительного турнира лиги АСВ в этом году», — сообщается на официальном сайте ACB.