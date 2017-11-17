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Шафиков встретится с Рене Альварадо

Бокс/ММА

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Денис Шафиков (38-3-1, 20 КО) проведёт следующий поединок 9 декабря в Лас-Вегасе. Россиянин выступит в андеркарде боя Орландо Салидо — Мигель Роман.

Соперником Шафикова станет никарагуанец Рене Альварадо (27-8, 19 КО), сообщает Boxingnews24. Последний предыдущий поединок провёл в октябре этого года, когда нокаутировал Давида Моралеса.

Что касается Шафикова, для него эта встреча станет первой с момента поражения в титульном поединке от Роберта Истера.

Денис Шафиков вернётся на ринг 9 декабря в Лас-Вегасе
Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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