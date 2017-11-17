Проводников: благодарен боксу за победы, которые были, но больше — за поражения

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников станет почётным гостем Кубка мира по боксу среди нефтяных стран, который пройдёт с 22 по 27 ноября в городе Белоярском. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Китая, Монголии, Польши, Швеции, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы.

В преддверии турнира Проводников дал интервью пресс-службе турнира, в котором рассказал о своём отношении к боксу и к жизни.

«Я трижды выступал на этом Кубке мира в Нижневартовске, но, к сожалению, неудачно. Все три раза в первых боях проигрывал, но проигрывал однозначно серьёзным ребятам. Я благодарен боксу за те победы, которые были, но больше — за те поражения, благодаря которым я стал тем, кто я есть. Находил в себе силы, закалялся, преодолевал трудности и шёл вперёд.

Нужно всегда делать правильные выводы из любых ситуаций. Вообще, отношусь к жизни по-философски. Пока кому-то нужен, я не жалею сил и отдаю всего себя. И хочется жить для себя, но это скучно и как-то мелко. Мне повезло и хочется этим поделиться, а кому передать опыт, как не своим землякам. Это моя жизненная позиция", — рассказал Проводников.