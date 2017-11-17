Ковалёв: жду момента, когда смогу сразиться с Бетербиевым и Биволом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о желании встретиться с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым и обладателем пояса по версии WBA Дмитрием Биволом.

«В будущем мы должны будем организовать эти поединки. По этому вопросу будет оказываться очень большое давление. Я жду того момента, когда смогу сразиться с ними. Я готов к поединку с любым соперником у кого есть титул или кто готов к объединительным поединкам», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

25 ноября Ковалёв проведёт поединок с Вячеславом Шабранским, на кону встречи будет стоять титул по версии WBO.