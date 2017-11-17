Определились финалисты юбилейного Кубка Содружества по ММА

Сегодня, 17 ноября, в Нижневартовске стартовал пятый Кубок Содружества по ММА. По итогам первого соревновательного дня определились финалисты турнира. Состав финальных пар выглядит следующим образом:

56,7 кг Махамед Мейрамов (Казахстан) — Магомедрассул Гаджиев (Россия);

61,2 кг Джамалудин Алиев (Россия) — Фариджулла Курбанов (Россия);

65,8 кг Рамазан Амаев (Россия) — Магомед Абдурахимов (Россия);

70,3 кг Камил Наврузалиев (Россия) — Ислам Эсенов (Россия);

77,1 кг Шамиль Рамазанов (Россия) — Виталий Макиев (Россия);

84,0 кг Гаджимурад Хебдеев (Россия) — Гаджи Омаргаджиев (Россия);

93,0 кг Александр Кузьмицкий (Россия) — Даниял Зайналов (Россия).



В престижной супертяжёлой категории свыше 93 кг определились обладатели наград. После «круговой» системы поединков первое место досталось Александру Маслову, второе — Олегу Кубанову, третье — Рашиду Сиражудинову (все — Россия).

Финальные встречи состоятся 18 ноября.