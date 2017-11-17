Паркер: кроме Джошуа и Уайлдера, у меня много других вариантов

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал понять, что не намерен зацикливаться на организации объединительного поединка с Энтони Джошуа или Деонтеем Уайлдером. По словам новозеландца, у него есть и другие варианты для следующего боя.

«Если бы дело было в деньгах, я бы не стал вызывать на бой Джошуа пару лет назад, когда его бои не приносили столько денег. Просто я всегда хочу проверять себя. Я не против встречи с Уайлдером. Если они придут ко мне с хорошим предложением, то, вероятно, мы будем следовать по этому пути.

Я хочу сражаться с лучшими, и, по моему мнению, Уайлдер и Джошуа входят в их число. Я бы хотел проверить себя в бою с чемпионами. Но у меня много и других вариантов. Могу встретиться с Тони Беллью или Лукасом Брауном", — приводит слова Паркера BoxingScene.