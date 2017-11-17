Майорга не собирается завершать карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга не намерен завершать карьеру. Предыдущий поединок 44-летний никарагуанец провёл 3 ноября этого года, уступив Андрею Сироткину. По словам Майорги, победить ему в том бою помешала травма руки и отсутствие времени на акклиматизацию в России.

«Физически я чувствовал себя хорошо. Я упорно готовился к этому бою. Но травма руки и отсутствие времени на то, чтобы адаптироваться к России, стали важными факторами. Я вернусь в феврале и устрою шоу. Я воин и когда я почувствую, что я не в состоянии выступать я скажу, что с меня довольно», — приводит слова Майорги BoxingScene.