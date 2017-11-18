Ковалёв: раньше часто выпивал парочку бутылок пива в день

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что раньше часто позволял себе выпить парочку бутылок пива в день. Однако теперь по словам россиянина, он отказался от всех вредных привычек.

«Сейчас я уже решил, что буду боксировать только в полутяжёлом весе. Я думал о другой категории, когда мой вес был около 88-89 кг. Такое случалось из-за больших перерывов между боями. Я долго отдыхал. Но сейчас я постоянно занят.

Я правильно питаюсь, пью только воду. Никакой колы, никакого алкоголя. Да, я люблю пиво и я выпивал парочку бутылок пива в день очень часто. Я пил, потому что это не было для меня проблемой. Но сейчас я изменил подход. Две маленьких баночки пива в день это не так и плохо. Но сейчас всё иначе. Я убрал в сторону все вредные привычки", — рассказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу FightHubTV.