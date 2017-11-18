Варгас встретится с Аароном Эррерой 15 декабря

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгас 15 декабря вернётся на профессиональный ринг, сообщает ESPN. Соперником Варгаса станет Аарон Эррера. Для Варгаса этот поединок станет первым после поражения от Мэнни Пакьяо и потери титула WBO в ноябре 2016 года.



Стоит отметить, что ранее Варгас рассматривался как кандидат на титульный бой с нынешним чемпионом WBO Джеффом Хорном, отнявшим титул у Пакьяо в июле 2017 года.