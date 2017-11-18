Дис: Уайлдер хочет стать первым супертяжеловесом, у которого будет 50 побед

Тренер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Джей Дис подчеркнул, что его подопечный хочет побить рекорд Рокки Марчиано (49-0) и одержать пятьдесят побед при отсутствии поражений в своей карьере.



«Уайлдер хочет стать первым супертяжеловесом, у которого будет 50 побед при нуле поражений, именно тогда он сможет увидеть свет в конце тоннеля. Нельзя знать ничего наверняка, но если всё пойдёт по плану и Деонтей обойдётся без травм, то ему это по силам. У него ещё шесть-восемь лет на это», — приводит слова Диса BoxingNewsOnline.