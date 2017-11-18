Макгрегор вернётся на ринг не раньше апреля

Чемпион UFC Конор Макгрегор вернётся в октагон не раньше апреля, сообщает MMAJunkie. Об этом изданию сообщил тренер ирландского бойца Джон Кавана.



Напомним, что поединок между Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном, который должен был состояться в конце декабря, был отменён из-за выходки Макгрегора на турнире Bellator 187 в Дублине. Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя между Чарли Уордом и Джоном Редмондом. Вскоре боец извинился за своё поведение на турнире.