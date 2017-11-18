Взвешивание Fight Nights Global 79: Сидельников перевесил Павловича

Завтра, 19 ноября, в Пензе состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79. Главным событием вечера станет поединок между Сергеем Павловичем и Кириллом Сидельниковым. В преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Сидельников перевесил оппонента на 3 кг.

Fight Nights Global 79. Взвешивание

+93,0 кг. Кирилл Сидельников (Россия) — 119,2 кг — Сергей Павлович (Россия) — 116,2 кг



+93,0 кг. Виктор Пешта (Чехия) — 108,2 кг — Алексей Кудин (Белоруссия) — 105,6 кг



+93,0 кг. Чарльз Андраде (Бразилия) — 93,0 кг — Владимир Селиверстов (Россия) — 93,0 кг



65,8 кг. Марат Магомедов (Россия) — 66,2 кг — Рашад Мурадов (Россия) — 66,2 кг



77,1 кг. Рустам Мадоян (Россия) — 77,4 кг — Михаил Лебедев (Россия) — 77,2 кг



70,3 кг. Вагиф Аскеров (Украина) — 70,0 кг — Рамиль Мустапаев (Россия) — 70,6 кг



77,1 кг. Чермен Кобесов (Россия) — 77,4 кг — Андрей Курочкин (Россия) — 77,6 кг



70,3 кг. Эмиль Хаметов (Россия) — 70,0 кг vs Сергей Кистанов (Россия) — 70,2 кг



70,3 кг. Михаил Сарбашев (Россия) — 71,7 кг (жёлтая карточка) — Иван Охлопков (Россия) — 70,0 кг



61,2 кг. Иван Лапонов (Россия) — 61,0 кг — Олег Савкин (Россия) — 61,0 кг