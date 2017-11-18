Чемпион мира по ММА Малыхин: для меня всё началось с Кубка Содружества

Чемпион мира по ММА в тяжёлом весе, первый номер российской сборной Анатолий Малыхин посетил Кубок Содружества по ММА в Нижневартовске в качестве почётного гостя. Спортсмен поделился впечатлениями от турнира, а также рассказал о дебюте в профессионалах.

«На нынешнем Кубке Содружества было много красивых боев, оба дня „рубка“ была просто сумасшедшая. Уровень бойцов очень высокий, приехали сильные ребята. С большим интересом наблюдал, естественно, за тяжёлыми весами — до 93 и свыше 93 кг. Из ребят хочу отметить Маслова. Очень хороший боец с быстрыми руками, имеющий атлетичное телосложение, показал красивый бой. Хочу отметить прекрасную организацию. Единицы соревнований по ММА в России могут похвастать таким призовым фондом.

Лично для меня этот турнир имеет особое значение. Для меня всё началось с Кубка Содружества. Если не будет травм и буду в форме, то в 2018 году хочу отдать дань и выступить на этом турнире.

Что касается моего дебюта в профессионалах, то я не вижу большой разницы. Лично для меня в любительском спорте тяжелее биться, потому что в один день ты встречаешься с несколькими соперниками. Все они разные, к каждому нужно найти свой подход, свой стиль. А в профессиональном ММА один соперник, мы знаем его, знаем, что он делает, изучаем его, готовимся под него. Один бой в день, всё легко. Сложно сказать, где сильнее и лучше. Сейчас в России везде высокий уровень — и среди любителей, и среди профессионалов. Везде хорошие ребята», — сказал Малыхин в интервью пресс-службе турнира.