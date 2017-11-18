Bellator 188: Лахат победил Лабиано

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 188. Главным его событием стал поединок между Ноадом Лахатом и Джереми Лабиано. Победу единогласным решением судей одержал Лахат. В соглавном бою вечера Хаим Гозали досрочно одолел Арсена Фаитовича.

Bellator 188:

Ноад Лахат — Джереми Лабиано — победа Лахата единогласным решением судей;

Хаим Гозали — Арсен Фаитович — победа Гозали в первом раунде;

Джон Салтер — Джейсон Редклифф — победа Салтера в первом раунде;

Луис Виктор Роха — Алмог Шей — победа Рохи единогласным решением судей;

Дениз Кайлхольц — Джессика Миддлтон — победа Кайлхольц в первом раунде;

Шимон Гош — Франсиско Сильва — победа Гоша единогласным решением судей;

Ольга Рубин — Жоана Магальяеш — победа Рубин во втором раунде;

Александр Никулин — Рами Абухав — победа Никулина в первом раунде.