Bellator 188: Лахат победил Лабиано

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 188. Главным его событием стал поединок между Ноадом Лахатом и Джереми Лабиано. Победу единогласным решением судей одержал Лахат. В соглавном бою вечера Хаим Гозали досрочно одолел Арсена Фаитовича.
Bellator 188:
Ноад Лахат — Джереми Лабиано — победа Лахата единогласным решением судей;
Хаим Гозали — Арсен Фаитович — победа Гозали в первом раунде;
Джон Салтер — Джейсон Редклифф — победа Салтера в первом раунде;
Луис Виктор Роха — Алмог Шей — победа Рохи единогласным решением судей;
Дениз Кайлхольц — Джессика Миддлтон — победа Кайлхольц в первом раунде;
Шимон Гош — Франсиско Сильва — победа Гоша единогласным решением судей;
Ольга Рубин — Жоана Магальяеш — победа Рубин во втором раунде;
Александр Никулин — Рами Абухав — победа Никулина в первом раунде.