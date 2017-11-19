Ф. Емельяненко обратился в суд в связи с жилищными проблемами

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко вынужден был обратиться в суд в связи с жилищными проблемами, с которыми он сталкивается уже на протяжении нескольких лет, сообщает Московский Комсомолец.

В 2009 году спортсмен приобрёл трёхкомнатную квартиру в новострое в районе Якиманки. Жилищный комплекс должен был быть введён в эксплуатацию в 2011 году, однако этого не произошло до сих пор. Таким образом Емельяненко не может вселиться в квартиру на протяжении 6 лет.

В этой связи Емельяненко обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой признать за ним право собственности на долю в незавершённом объекте строительства и на два машино-места. Другие покупатели квартир в жилом комплексе также приняли решение судиться с застройщиком.