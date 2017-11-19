Ленц и Туиваса получили бонусы от UFC

Руководство UFC назвало имена бойцов, получивших традиционные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 121. Лучшим поединком вечера в Сиднее было признано противостояние Фрэнка Камачо и Дэмьена Брауна, за что бойцы получили бонус в размере $ 50 тыс.

Чек на такую же сумму за лучшее представление вечера получил Ник Ленц, одержавший победу над Уиллом Бруксом удушающим приёмом. Ещё $ 50 тыс. за лучшее представление получил Таи Туиваса, нокаутировавший в первом раунде Рашада Колтера, сообщает MMA Fighting.