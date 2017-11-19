Беллью: я на 100% уверен в победе над Паркером

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.

«Если Джошуа получит бой с Беллью раньше меня, то чемпионство Паркера подойдёт к концу. Паркер не сможет составить конкуренцию Энтони. Я не буду скрывать, что я и сам бы хотел встретиться с Джозефом. Часть моей команды разделяют моё желание, другая часть выступает против. Как бы то ни было, я рассматриваю этот вариант.

Я уверен на 100%, что смогу побить Паркера. Хьюи Фьюри показал, что Паркера можно легко перебоксировать и доносить до него чистые попадания. Но у него не всё получилось в бою с новозеландцем. Паркер не часто попадал по Фьюри, но этого хватило для победы. Вместе с тем, я не думаю, что у него много шансов в бою с чемпионами в супертяжёлом весе", — приводит слова британца BoxingScene.