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Де ла Хойя: повторный бой Альвареса с Головкиным определённо состоится

Бокс/ММА

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя в очередной раз рассказал о возможности проведения повторного поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. По его словам, эта встреча неизбежна.

«Мы работаем над этим и рассчитываем на май следующего года. Это снова будет T-Mobile арена в Лас-Вегасе. Этот бой определённо состоится. Это большой поединок. Если кто-то не видел первого боя, то дождитесь второго, это будет грандиозно», — приводит слова Де ла Хойи TMZ.

Первая встреча Альвареса с Головкиным состоялась в сентябре этого года, тогда судьи зафиксировали ничью.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Оскар де ла Хойя Сауль Альварес
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