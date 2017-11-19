Вице-президент Союза ММА: Россия — мировой лидер в любительском ММА

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев поделился впечатлениями от Кубка Содружества по смешанным единоборствам, который завершился в Нижневартовске, отметив, что Россия — мировой лидер любительского ММА.

«В то время как в США более развито профессиональное направление ММА, в России очень сильно развито любительское направление. У нас этот вид спорта узаконен, чётко прописаны правила, в том числе и регламентирован детско-юношеский спорт. Развитие вида спорта идёт колоссальными шагами.

Кубок Содружества — это первый значимый турнир, который был создан в России, и является единственным в своём роде международным турниром по ММА среди любителей с солидным призовым фондом в 100 тыс. рублей за первое место. Аналогичных турниров нет ни в одной стране мира. Это очень почётно и статусно. С каждым годом турнир всё лучше и лучше, организация на высоком уровне», — приводит слова Терентьева пресс-служба турнира.