Паркер: я хочу пояса WBC, WBA и IBF

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер подчеркнул, что он хочет стать абсолютным чемпионом мира и ему по силам нокаутировать обладателей поясов WBC Деонтея Уайлдера и WBA Super/IBF/IBOЭнтони Джошуа.



«У меня есть титул WBO, я хочу пояса WBC, WBA и IBF. Энтони Джошуа является чемпионом мира. Моя цель — забрать у него пояс и доказать, что я — настоящий чемпион. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с тем, чтобы нокаутировать Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа», — приводит слова Паркера FightNews,