Паркер: готов согласиться на 35 процентов гонорара за бой с Джошуа

Чемпион WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер подчеркнул, что переговоры о поединке с Энтони Джошуа вышли на завершающую стадию.



«Предложение стало лучше, сейчас нам предложили практически ту сумму, которую мы хотим. Я готов согласиться на 35 процентов, если они готовы их предложить. Думаю, Джошуа в курсе той сделки, которую они предлагали. Эдди Хирн держит Джошуа в курсе того, как проходят переговоры. Да, конечно, соцсети — это часть игры, но надеюсь, что мы сможем прийти к консенсусу на заднем фоне этих постов в «твиттере», — приводит слова Паркера BoxingScene.