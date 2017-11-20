Павлович защитил титул Fight Nights Global

В Пензе завершился турнир Fight Nights Global 79. В титульном бою между Кириллом Сидельниковым и Сергеем Павловичем победу техническим нокаутом одержал действующий чемпион Павлович. Для Сергея эта защита стала первой успешной в карьере.



Fight Nights Global 79



Титульный бой. 93 кг

Кирилл Сидельников (Россия) — Сергей Павлович (Россия) — победа Павловича нокаутом в первом раунде.



93 кг

Виктор Пешта (Чехия) – Алексей Кудин (Белоруссия) — победа Пешты удушающим приёмом в первом раунде.

Чарльз Андраде (Бразилия) — Владимир Селивёрстов (Россия) — победа Селивёрстова единогласным решением судей.



77,1 кг

Чермен Кобесов (Россия) — Андрей Курочкин (Россия) — победа Кобесова в первом раунде удушающим приёмом.

Рустам Мадоян (Россия) — Михаил Лебедев (Россия) — победа Мадояна нокаутом в первом раунде.

70,3 кг

Вагиф Аскеров (Украина) — Рамиль Мустапаев (Россия) — победа Мустапаева во втором раунде удушающим приёмом.

Эмиль Хаметов (Россия) — Сергей Кистанов (Россия) — победа Китсанова удушающим приёмом в первом раунде.

Михаил Сарбашев (Россия) — Иван Охлопков (Россия) — победв Охлопкова в первом раунде удушающим приёмом.

65,8 кг

Марат Магомедов (Россия) — Рашад Мурадов (Россия) — победа Магомедова единогласным решением судей.

61,2 кг

Иван Лапонов (Россия) — Олег Савкин (Россия) — победа Лапонова техническим нокаутом во 2 раунде.