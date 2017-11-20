Прайс: раньше считал, что Джошуа уничтожит Уайлдера, теперь — нет

Британский боксёр Дэвид Прайс признался, что больше не считает своего соотечественника Энтони Джошуа, владеющего титулами IBF/IBO/WBA в супертяжёлом весе, фаворитом в потенциальном бою с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.



«До того как я увидел Бой Джошуа с Карлосом Такамом, я считал, что Энтони уничтожит Деонтея Уайлдера. Но теперь я думаю, что на длинной дистанции Уайлдер побьёт Джошуа благодаря своему удару. На средней и ближней дистанции Джошуа работает блестяще. Но на дальней дистанции у Уайлдера есть хороший шанс нокаутировать его.



Но дело не только в этом. Энтони дерётся как по книжке, а типичных боксёров, которые ведут бой как по учебнику, легче просчитать, в отличие от Уайлдера, который действует неординарно, и делает то, чего вы не ожидаете… Я думаю, что Уайлдер может его победить. Это моё мнение», — цитирует Прайса Boxing News.