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Головкин: если в 168 фунтах будет большой бой, я поднимусь в весе

Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин не исключает возможности проведения боя во втором среднем весе, если получит стоящее предложение. На данный момент Головкин пытается договориться о матче-реванше с Саулем Альваресом, который может состояться в мае 2018 года.

«Я чувствую себя комфортно в категории 160 фунтов, но если в 168 будет большой бой, я бы поднялся», — цитирует Головкина ESPN.

Также казахстанский боксёр рассказал, что хотел бы провести на ринге ещё три-пять лет, однако отметил, что в боксе всякое может случиться. «Я бы хотел драться ещё три-пять лет, но иногда один удар может изменить всю вашу жизнь. Возможно, в следующем бою уже всё поменяется», — отметил боксёр.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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