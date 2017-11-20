Головкин: если в 168 фунтах будет большой бой, я поднимусь в весе

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин не исключает возможности проведения боя во втором среднем весе, если получит стоящее предложение. На данный момент Головкин пытается договориться о матче-реванше с Саулем Альваресом, который может состояться в мае 2018 года.



«Я чувствую себя комфортно в категории 160 фунтов, но если в 168 будет большой бой, я бы поднялся», — цитирует Головкина ESPN.



Также казахстанский боксёр рассказал, что хотел бы провести на ринге ещё три-пять лет, однако отметил, что в боксе всякое может случиться. «Я бы хотел драться ещё три-пять лет, но иногда один удар может изменить всю вашу жизнь. Возможно, в следующем бою уже всё поменяется», — отметил боксёр.