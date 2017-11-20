Поветкин готов к тому, что на Западе его имя будет ассоциироваться с допингом

Российский боксёр Александр Поветкин готов к тому, что его имя будет ассоциироваться с допингом, несмотря на то что он был оправдан всеми боксёрскими организациями после разбирательств по подозрению в использовании запрещённых веществ.



«Да, так и есть, но я готов к этому. Что касается Уайлдера, ещё задолго до того, как меня проверяли, он начал кричать, что Поветкин изменился. А те, кто меня видит, знают, что я не изменился. Да, я сейчас подсушился, потому что слежу за питанием



Мышц громадных я не набрал. А вот можно у него (Уайлдера) спросить, как он набрал. Боксируя до 91 кг, потом начал весить за 100, причём нет ни капли жира, а чистая мышечная масса. Но это лишь догадки. Но знаете, есть такое, что, как говорится, от кого слух пошёл, тот и «замазан», — цитирует Поветкина «Р-Спорт».