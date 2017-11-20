Дмитрий Бивол может провести защиту титула WBA в бою с Салливаном Баррерой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол может провести первую защиту своего титула в феврале или марте следующего года в США. Об этом рассказал менеджер российского боксёра Вадим Корнилов. Соперником Бивола может стать кубинец Салливан Баррера.



«Сейчас планируется следующий бой в феврале-марте в США. Предположительно это будет шоу «Мира бокса», которое будет происходить, возможно, в штате Нью-Йорк. Но место пока ещё обсуждается с нашими партнёрами.

Один из возможных кандидатов — это Салливан Баррера. Сейчас все ждут того, как он проведёт бой 25 ноября против Феликса Валеры, который, кстати, уже дрался с Дмитрием Биволом за титул временного чемпиона мира. В принципе Баррера уже вроде бы предварительно согласие дал на бой с Биволом. Поэтому будем пытаться прийти к этому бою. Бивол и Геннадий Юрьевич Машьянов очень заинтересованы в этом бое, так же как и вся команда, поэтому будем стремительно к этому идти», — цитирует Корнилова официальный сайт компании «Мир бокса».