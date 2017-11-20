Папин: посмотрим, что Силлах сможет показать на ринге

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился ожиданиями от предстоящего боя с украинцем Исмаилом Силлахом, запланированного на 27 ноября в Москве на арене ГЦКЗ «Россия».



«Каждый бой в профессиональном боксе — важнейший бой. И как я много раз уже говорил, на каждый бой ты выходишь, настроившись, что твой соперник самый серьёзный. Никак иначе, с другим настроем не имеет смысла выходить на ринг. Касаемо Исмаила Силлаха, это действительно серьезный боксёр, который заявлял о себе довольно-таки положительно, имел приличные звания, хорошие позиции и показал себя как талантливый боксёр.



Касаемо заявления Силлаха, что он преподаст мне урок бокса… Посмотрим на то, что он может показать. А касаемо вывести из себя или ещё что-то, ну, он живёт в Америке, они привыкли, наверное, «трештокингом» заниматься. Перед боем там друг друга как-то оскорблять, ещё что-то. Очень много говорить именно перед самими боем. У нас же другой менталитет, у русских людей. Мы привыкли не языком болтать, а доказывать всё на деле. Так что 27-го числа мы всё увидим», — цитирует Папина Allboxing.

Билет на турнир, в рамках которого состоится бой Папин — Силлах, можно приобрести на «Чемпионате».