Хэй не сможет провести реванш с Беллью из-за травмы руки

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Дэвид Хэй не сможет принять участие в реванше против Тони Беллью, сообщает ESPN со ссылкой на источник, приближённый к спортсмену. Причиной этого стала травма руки, которую спортсмен получил на тренировке. Хэю потребуется операция.



Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне на арене О2. Напомним, что первый поединок между этими спортсменами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в 10-м раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.

Позднее Беллью косвенно подтвердил информацию, опубликовав в своём «твиттере» сообщение с грустным смайлом.