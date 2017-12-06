Александр Гвоздик выйдет на ринг 16 февраля в Рино
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Украинский боксёр Александр Гвоздик (14-0-0, 12 КО) проведёт свой следующий бой 16 февраля, информирует BoxingTalk. Оппонент 30-летнего украинского боксёра на предстоящий бой пока не определён. Известно лишь, что Гвоздик выйдет на ринг в рамках турнира, запланированного в Рино (штат Невада, США). Отметим, что украинец входит в первую пятёрку рейтингов четырёх основных боксёрских организаций.
Ранее сообщалось, что руководство промоутерской компании Top Rank обратилось к WBO с просьбой сделать бойца полутяжёлого веса Александра Гвоздика обязательным претендентом на титул по версии WBO, которым владеет Сергей Ковалёв.
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