UFC Fight Nights 124: Стивенс победил Хо Чоя
В Сент-Луисе (США) завершился очередной турнир по смешанным боевым единоборствам UFC Fight Night 124, главным боем которого стал поединок американца Джереми Стивенса (26-14) с корейцем Ду Хо Чоем (14-2).
Бой завершился победой Стивенса техническим нокаутом над Чоем во втором раунде.
UFC Fight Nights 124. Результаты:
Джереми Стивенс — Ду Хо Чой — победа Стивенса ТКО, 2-й раунд
Джессика Роуз-Кларк — Пейдж Ванзант — победа Роуз-Кларк единогласным (30-27, 29-28, 29-28) решением судей
Камару Усман — Эмиль Мик — победа Усмана единогласным (30-27, 30-27, 30-27) решением судей
Даррен Элкинс — Майкл Джонсон — победа Элкинса удушением, 2-й раунд.
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