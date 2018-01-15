UFC Fight Nights 124: Стивенс победил Хо Чоя

В Сент-Луисе (США) завершился очередной турнир по смешанным боевым единоборствам UFC Fight Night 124, главным боем которого стал поединок американца Джереми Стивенса (26-14) с корейцем Ду Хо Чоем (14-2).



Бой завершился победой Стивенса техническим нокаутом над Чоем во втором раунде.



UFC Fight Nights 124. Результаты:



Джереми Стивенс — Ду Хо Чой — победа Стивенса ТКО, 2-й раунд

Джессика Роуз-Кларк — Пейдж Ванзант — победа Роуз-Кларк единогласным (30-27, 29-28, 29-28) решением судей

Камару Усман — Эмиль Мик — победа Усмана единогласным (30-27, 30-27, 30-27) решением судей

Даррен Элкинс — Майкл Джонсон — победа Элкинса удушением, 2-й раунд.