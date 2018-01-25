Линарес хочет боя с Ломаченко, после чего планирует встречу с М. Гарсией

Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес поделился планами на ближайшее будущее, дав понять, что в скором времени зрители могут увидеть два больших боя с его участием.

«После того как М. Гарсия и Липинец сразятся 10 марта, у меня будет много возможностей. Возможно, меня ждёт бой с Ломаченко, возможно, я встречусь с Майки Гарсией в лёгком или первом полусреднем весе (до 63,5 кг. — Прим. «Чемпионата»). У меня нет каких-то предпочтений. Ломаченко — потрясающий боксёр, он олимпийский чемпион, действующий чемпион мира и к тому же моложе меня. Майки тоже очень хорош. Он один из лучших как в лёгком, так и в полусреднем весе.

Всё же для начала я бы хотел встречи с Ломаченко, так как думаю, что меня ждут ещё один или два боя в лёгком весе. После этого я перейду в полусредний дивизион, где доберусь до Гарсии. Как бы то ни было, сейчас я сосредоточен на ближайших выходных и на предстоящем поединке с Гестой. После этого придёт время больших боёв», — приводит слова Линареса BoxingScene.