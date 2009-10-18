Лахуан Симон завоевал титул USBA
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17 октября в Лас-Вегасе (США) состоялось боксёрское шоу. В его рамках Лахуан Симон (22-2-2, 12 КО) встречался с Элвином Аялой (20-4-1, 9 КО) в поединке за титул USBA в среднем весе. Бой продлился все отведённые на него 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали победителем Симона. Счёт составил 118-110, 117-111, 117-111.
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