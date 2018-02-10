Берчельт хочет боя с Ломаченко, Огавой или Мачадо

В ночь с 10 на 11 февраля в Канкуне (Мексика) состоится вечер бокса, в рамках которого пройдёт поединок чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигеля Берчельта с Максвеллом Авуку. В преддверии встречи Берчельт рассуждает уже и о следующих оппонентах, заявляя о желании провести объединительный бой.

«Драться за чемпионский пояс в родном городе было моей мечтой. У меня нет проблем из-за того, что соперник поменялся. Стиль Авуку предполагает постоянное давление и атаки, и это то, что подходит мне. Люди увидят отличное шоу. Что касается дальнейших планов, то я вернусь в США и проведу защиту титула в бою с обязательным претендентом в лице Мигеля Романа. Затем я бы хотел провести объединительный бой с Василием Ломаченко, Альберто Мачадо или Кеничи Огавой», — приводит слова Берчельта BoxingScene.