Лара хочет незамедлительного реванша с Хёрдом
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Кубинский экс-чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара подчеркнул, что он не согласен с судейским решением отдать победу Джарретту Хёрду в их очном поединке.
«Все, кто присутствовал на поединке, видели мою победу. Не понимаю, как судья Дэйв Морретти отдал мне победу только в одном раунде из первых пяти. Это подозрительно. Видимо, не зря я ещё до боя хотел замены этого судьи, но этого так и не сделали. Я хочу реванш, причём незамедлительно. Это был интересный бой, я был уверен перед последним раундом, что веду в три-четыре очка. У меня нет неуважения к Хёрду, но он не смог сделать обещанное — выиграть у меня уверенно. Так что я жду реванша», — приводит слова Лары BoxingScene.
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