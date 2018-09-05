Крылов: по очкам Конор точно не выиграет у Хабиба

Российский боец UFC Никита Крылов поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«С точки зрения аналитики, Хабиб выиграет, но такой же прогноз давали и на многие предыдущие бои Макгрегора: то его один должен был уничтожить, то другой. От Альдо ждали декласса, а Конор — очень грамотный боец, у него всегда получалось делать свою работу. Он неплохо залез в голову Альдо, уже начал над этим же работать с Хабибом. Важна психологическая составляющая Хабиба, но думаю, что у него всё в порядке. Не похож он на того, кто может дать слабину. Если начнётся третий раунд, то Хабиб выиграет. Ещё в первом раунде есть какие-то варианты: либо на первых секундах попасть, либо выдержать натиск и выйти на второй раунд ещё с каким-то зарядом на нокаут. По очкам Конор точно не выиграет», — сказал Крылов «Спорт-экспрессу».