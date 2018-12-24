У Джонса нашли допинг, UFC 232 переносится из Вегаса в Лос-Анджелес

В организме экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса найдено запрещённое вещество, сообщает MMA Junkie.

Допинг-тест, взятый у Джона Джонса в начале декабря, показал следы туринабола — стероида, за употребление которого ранее Джонс был дисквалифицирован на 15 месяцев. Из-за этого Атлетическая комиссия Невады должна провести расследование, но у неё недостаточно времени, поэтому руководство организации перенесло турнир UFC 232 из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Дата турнира осталась той же — 29 декабря. Ивент переносится для того, чтобы расследование провела Атлетическая комиссия Калифорнии, которая ранее вернула Джонсу бойцовскую лицензию.

Напомним, на UFC 232 Джонс подерётся за пояс полутяжёлой категории с Александром Густафссоном.

«Положительный тест Джонса — пока не нарушение. Тест мог показать те же следы туринабола, что были зафиксированы раньше. То есть не новую дозу, а следы той, за которую Джонс был дисквалифицирован.



Сейчас у него найден 1 пикограмм стероида. Это одна триллионная грамма. Если вы возьмёте щепотку соли и разделите её на столе на 50 миллионов частей — это и будет пикограмм. Сейчас мы ждём начала работы с USADA и комиссией Калифорнии для полноценного расследования. Пока ивент не отменяется, просто переезжает в Лос-Анджелес на те же сроки — 29 декабря», — сказал специалист UFC по работе с атлетическими комиссиями Джефф Новицки.