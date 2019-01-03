Мозли: Мейвезер выжидал, пока его соперники не достигнут определённого возраста

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли считает, что непобеждённый экс-обладатель титулов в пяти дивизионах Флойд Мейвезер боится проиграть и старательно оберегает «0» в графе поражений.

«Флойд так боится проиграть. Он вырос в другую эпоху. В ту эпоху, в которой рос я, был принцип «Я лучший, и я подерусь с любым на моём пути». В эпоху Флойда принцип «Мы не проиграем, потому что если проиграем, всё испортится». Он настолько хотел побеждать и удерживать свой «0», что выжидал, пока его соперники не достигнут определённого возраста или веса… пройдут пик или будут слишком молоды.



Он ждал подходящего времени. Но всё же он победитель, и он хочет побеждать везде, не только на ринге, но и за его пределами. Мне кажется, он просто хотел быть единственным человеком, у которого есть «0», и уйти, оставшись единственным. Он заработал много денег, но я думаю, что спорт вернулся к позициям, при которых мы видим хорошие бои», — цитирует Мозли BoxingScene.