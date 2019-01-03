Экс-чемпион Bellator в легчайшем весе Дантас выступит на турнире Bellator 215

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе Эдуардо Дантас вернётся в октагон 15 февраля 2019 года на турнире Bellator 215, сообщает MMAFighting. Соперником Дантаса станет Мэнни Васкес.



Дантас в последний раз выходил в октагон на турнире Bellator 202, уступив нокаутом Майклу Макдональду. Это поражение стало для Дантаса вторым подряд в промоушене и шестым в карьере — ранее он проиграл Дарриону Колдуэллу, уступив ему чемпионский пояс организации в легчайшей весовой категории.



Васкес дебютировал в Bellator в марте 2017 года, но после этого успел выступить на турнире Dana White's Tuesday Night Contender Series, который отбирает таланты для UFC, Однако выступил неудачно, проиграв Жоби Санчесу. В марте 2018 года он закрыл это поражение, победив на турнире Caged Aggression 21 Шона Уэста.