Сен-Прю и Циркунов встретятся на турнире UFC 235

2 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235. В его ходе будет проведён поединок бойцов полутяжёлого веса — Овинс Сен-Прю встретится с Мишей Циркуновым, сообщает MMA Fighting. О бое было объявлено сегодня, 3 января.

Сен-Прю на данный момент занимает 11-е место в рейтинге UFC. Предыдущий поединок он провёл на турнире UFC 229, уступив решением судей Доминику Рейесу. Что касается Циркунова, то он занимает 14-е место в рейтинге промоушена. Минувший его поединок состоялся в октябре 2018 года, когда он удушающим приёмом справился с Патриком Камминсом.

Напомним, в рамках турнира UFC 235 дебютный бой в промоушене проведёт Бен Аскрен, а россиянин Забит Магомедшарипов встретится с Джереми Стивенсом.