Усик: спокойно отношусь к признанию изданий и телеканалов

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик по итогам 2018 года получил множество наград. Украинца признали лучшим боксёром года наиболее авторитетные спортивные каналы и издания мира, в том числе ESPN, Boxingtalk, BoxingScene и Yahoo Sports. Тем не менее сам спортсмен, по собственному признанию, не придаёт этому большого значения.

«Я очень спокойно к этому отношусь, у меня не едет от этого крыша, и я не чувствую себя самым крутым в мире. Слава богу, что всё так получается. Необходимо и дальше трудиться, прикладывать ещё больше усилий. Что меня сделало тем, кем я являюсь сейчас? Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть «больным», упёртым и пахать», — рассказал Александр Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале «ПравдаТУТ Львов».