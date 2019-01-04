Баду Джек хочет бой с Биволом

Чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек надеется на поединок с обладателем титула WBA в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Поединок с Биволом – это тот бой, который я действительно хотел, но сейчас я сосредоточен на Маркусе Брауне. Это всё, о чём я думаю. Есть ещё четыре чемпиона, поэтому победа над Маркусом не сделает меня номером один. В этом весе много больших имён. Ковалёв и Алвьарес будут боксировать через две недели после меня, поэтому посмотрим, что произойдёт. Я хочу драться с любым из чемпионов, но я предпочитаю того, с кем мне заплатят больше. Если мне со всеми предложат одинаково, то я выберу Дмитрия Бивола. Повторюсь, сначала Маркус Браун.



Я думаю, что Бивол хороший и атлетичный боксёр. Все твердили, что этот парень вырубит того, этого, но у него были непростые соперники. Чилемба — хороший боец, Паскаль тоже. Не так легко отправлять в нокаут всех подряд.



Ты дерёшься с бойцами элитного уровня, пусть даже они прошли свой пик, но это другая история, когда приходится боксировать против ветеранов и более жёстких бойцов, а не против ребят, которых ты должен был отправлять нокаут, будучи проспектом. В своих последних выступлениях я бился против чемпионов мира, а таких бойцов гораздо сложнее нокаутировать. Но Бивол выиграл большинство раундов у них в любом случае», — цитирует Джека BoxingScene.