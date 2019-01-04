Вердум намерен расторгнуть контракт с UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум, который сейчас отбывает двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, надеется, что ему удастся расторгнуть контракт с промоушеном.

«Правильное решение в сложившейся ситуации — это расторгнуть контракт с UFC.



Али [Абдель-Азиз] — такой менеджер, который действительно заботится о своих подопечных. Он работает со многими известными бойцами, у него налажен прямой контакт с UFC, и, на мой взгляд, на данный момент он является лучшим менеджером.



Сейчас я хочу обрести свободу, хочу, чтобы UFC освободил меня от контрактных обязательств. Али будет вести переговоры с Дэной [Уайтом], он находится с ним в очень хороших отношениях. Но решение будет принимать не только Дэна, но ещё и другие люди. В UFC так постоянно происходит: ты к кому-то обращаешься, а он тебе говорит, что самостоятельно не может решить твой вопрос. Конечно же, мне нравилось драться в UFC, но после этой ситуации, после несправедливых обвинение в употреблении допинга, я хочу выступать в других промоушенах.



Я пообещал UFC подписать соглашение о том, что больше не буду выступать на территории США. Я буду драться в Японии, России, Европе, где угодно, кроме США. Я просто хочу обрести свободу и заниматься тем делом, которое мне нравится, — боями. И здесь дело не в деньгах. Я всё ещё на многое способен, мне 41, но я чувствую себя молодым», — цитирует Вердума MMA Fighting.