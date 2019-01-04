Диллашоу хочет перейти в полулёгкий вес, чтобы провести бой с Холлоуэем

19 января чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу спускается в наилегчайшую категорию, чтобы подраться с её чемпионом Генри Сехудо. Тем не менее Ти Джей уже нацелен на поединок с обладателем титула полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.

«Перешёл бы я в 145 фунтов? Определённо. С удовольствием. Я профессионал. Я много тренируюсь. Скинуть до 125 фунтов сам по себе тяжёлый процесс. Со 145 будет то же самое, будет много работы. Прямо сейчас я влюблен в еду, потому что мне не позволено есть много. Если бы я переходил в 145 фунтов, я бы ненавидел еду, потому что я только бы и делал, что ел. Но это определённо то, что я хочу сделать.



Все хотят, чтобы я перешёл в полулёгкий вес и подрался с Максом. Я бы с удовольствием, но нужно идти шаг за шагом. Давайте сначала пройдём Сехудо, а Холлоуэй может стать следующим. Я могу стать первым, кто когда-либо завоевал три пояса», — цитирует Диллашоу BJPenn.