Усик объяснил, почему посетил военных на Донбассе

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, как встречался с военными на Донбассе.



«Я по контракту служил в погранвойсках. Поэтому возникла такая идея – поехать к ребятам. Я туда ездил по-человечески, по-пацански. Мне понравилось то, что я пообщался с ними и они очень тепло меня приняли. Посмотрел, что там не очень хорошо… Там происходят очень плохие вещи — люди умирают. Но там настоящие люди.



Там нужно разговаривать о боге. Он там среди ребят, оберегает и помогает. Но из-за глупости люди уходят на тот свет. Тяжело об этом говорить, тяжело там находиться. Им нужна человеческая помощь. А оружие… Нужно поймать золотую рыбку и загадать желание, чтобы всё оружие во всём мире исчезло. А ещё чтобы мозги у людей появились.



Я посмотрел, как живут ребята. Я приезжаю открыто пообщаться с ребятами, развеселить их. И они отвечают симпатией. Но видно, что ребята находятся на опасном месте. Они со мной пообщались, были расслаблены, как только я уехал — у них начинается опасная жизнь. Там страшно. Когда я туда приехал и пару раз громыхнуло, то у меня пульс поднялся», — сказал Усик в интервью проекту «Сильные. С Оксаной Гнатишин».