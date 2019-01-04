Хан принял решение провести бой с Кроуфордом

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан принял решение провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом, сообщает BoxingScene.

Долгое время британец выбирал между возможностью сразиться с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком и шансом побороться за титул в бою с Кроуфордом. В конечном итоге решение было принято в пользу последнего варианта. Скорее всего, эта встреча состоится 20 апреля 2019 года в Нью-Йорке, но официально о ней объявят не ранее чем в конце января.

Амир Хан последний раз появлялся на ринге в сентябре 2018 года, победив единогласным решением судей Самуэля Варгаса. Кроуфорд предыдущий поединок провёл в октябре 2018 года, нокаутировав Хосе Бенавидеса.