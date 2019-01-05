Ковнацки не против встречи с Усиком

Польский тяжеловес Адам Ковнацки (18-0, 14 КО) признался, что был бы не против встретиться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком, чей переход в супертяжёлый дивизион вероятен уже в этом году.

«Бой с Усиком? Почему бы и нет? Сейчас это просто разговоры и ничего серьёзного. Но всё-таки Усик уязвим. Он не любит боксировать под давлением, что можно было увидеть в бою с Тони Беллью, также это было заметно в поединке с Майрисом Бриедисом. У Усика фантастическая выносливость, но менее фантастическая защита. В целом же суть нашего спорта и состоит в том, чтобы проверять себя с лучшими», — приводит слова Ковнацки Fightnews.

26 января Ковнацки проведёт поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Джеральдом Вашингтоном. В послужном списке поляка значатся победы над экс-чемпионом мира Чарльзом Мартином и бывшим претендентом на титул Артуром Шпилькой.