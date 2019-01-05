Биспинг: то, что Джонса допустили на турнир UFC 232, — полный бред

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Джона Джонса не должны были допускать на турнир UFC 232.



«Они признали, что положительный результат допинг-теста — послоедствия старого приёма препаратов, но он принимал это. Он просто постоянно обманывает. Если бы он не мошенничал в последний раз, у него ничего бы не нашли. Я ни капли не сочувствую Джонсу.



Это не тот случай, когда не было никаких причин для положительного допинг-теста. Он сдал положительную допинг-пробу трижды. То, что его допустили на турнир UFC 232, — полный бред. Это просто смешно. Он не должен был быть там. Если вас проверяют на наличие алкоголя в крови, то проблемы начинаются в момент, когда его находят в крови. Со стероидами должно быть то же самое», — приводит слова Биспинга MMAFighting.