Тренер Кормье: возможно, Даниэль проведёт ещё три поединка

Тренер чемпиона UFC Даниэля Кормье Хавьер Мендес считает, что его подопечный ещё может провести три боя в UFC.



«Если бы всё решал Дэна Уайт, он хотел бы, чтобы Кормье провёл ещё три поединка. А у Дэны есть навыки убеждать людей. Думаю, у него есть шанс и способ убедить Кормье. Возможно, Кормье проведёт ещё три поединка.



Лично я хотел бы, чтобы он ушёл после единственного боя с Броком Леснаром. Он невероятный тренер и аналитик. Он просто создан для телевидения. Ему не нужны бои. Если бы решал я, то предложил бы ему драться с Броком и уходить на пенсию. Не думаю, что мы увидим когда-нибудь кого-то в этом возрасте, кто сделал бы столько, сколько Кормье в 2018 году», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAFighting.