В Сети появился постер турнира UFC Fight Night 144, в главном событии которого встретятся Рафаэль Ассункао и Марлон Мораес. Встреча станет уже второй. В соглавном поединке турнира встречу проведут бывший чемпион UFC Жозе Алду и Ренато Мойкано. Турнир пройдёт в Форталезе 2 февраля.



Кроме того, в карде турнира заявлены сразу трое россиян: Дмитрий Сосновский проведёт второй в карьере поединок в UFC, встретившись с Джуниором Альбини, Магомед Бибулатов будет противостоять Рожериу Бонтарину, а Саид Нурмагомедов встретится с Рикардо Рамосом.



Примечательно, что изначально главным боем турнира должна была стать встреча Алду и Мойкано, однако бывший чемпион организации отказался проводить пятираундовый бой, поэтому встреча стала соглавной и продлится три раунда.

Посмотреть постер можно в «твиттере» UFC Brazil.